Dopo l'impegno europeo infrasettimanale in casa del Lipsia, l'Atalanta è chiamata ad un'altra trasferta non semplice in casa del Sassuolo.

La squadra di Gasperini è stata scavalcata dalla Roma al quinto posto e sembra aver detto addio alla possibilità di qualificarsi in Champions League ancora una volta.

Il Sassuolo ha invece centrato senza alcun affanno l'obiettivo minimo stagionale e vuole concedersi un finale di campionato ricco di soddisfazioni.

Dionisi schiera il 4-2-3-1, con Consigli titolare in porta e la consueta linea arretrata con Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. Lopez e Matheus in mediana dietro a Berardi, Raspadori e Traoré. Scamacca il centravanti designato per far male agli avversari.

Gasperini replica con Musso, protagonista positivo in Europa League, e il trio Scalvini-Demiral-Palomino in difesa. Esterni di centrocampo sono Hateboer e Pezzella con Pessina e Pasalic in zona centrale. Malinovskyi trequartista dietro a Zapata e Boga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Pasalic, Pezzella; Malinovskyi; Zapata, Boga.