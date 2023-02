Atalanta in casa del Sassuolo nell'anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A: Dionisi punta su Bajrami sulla trequarti.

Il Sassuolo vuole dare seguito alla roboante vittoria ottenuta a 'San Siro' contro il Milan ma, per farlo, deve superare la lanciatissima Atalanta di Gasperini nell'anticipo della ventunesima giornata di Serie A.

Dionisi, privo di Toljan, schiera Ruan come terzino destro con Rogerio sulla sinistra, in mezzo alla difesa Erlic e Ferrari. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez o Obiang e uno tra Bajrami e Thorstvedt. In attacco confermato il tridente formato da Berardi, Defrel e Laurienté.

Gasperini schiera l'Atalanta con il classico 3-4-3, Hateboer e Maehle sugli esterni, in mezzo al campo De Roon e Koopmeiners. Toloi, Dijmsiti e Scalvini in difesa.

Davanti intoccabili Lookman e Hojlund insieme ai quali ci sarà Boga, favorito su Ederson. Ancora panchina per Duvan Zapata e Muriel. Indisponibili Palomino e Zappacosta.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Obiang, Bajrami; Berardi, Defrel, Laurienté.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.