PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-VENEZIA

Abbastanza lontane dal terzultimo posto, ma non così tanto. Per questo la sfida del 18esimo turno tra Sampdoria e Venezia è così importante: due punti di distanza e la possibilità di allontanarsi dalla zona caldissima e provare ad ottenere qualcosa in più nel 2022.

La Sampdoria si è rilanciata nell'ultima giornata di campionato battendo il Genoa nel Derby, mentre il Venezia ha fermato la Juventus: 18 i punti per i blucerchiati, riusciti a superare proprio i veneti nello scorso weekend. Ora il confronto diretto.

Per D'Aversa dentro Gabbiadini e Quagliarella come attaccanti, mentre Audero sarà regolarmente tra i pali, difeso da Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello. A centrocampo dentro Candreva, Ekdal, Adrien Silva e Thorsby. Fuori Caputo.

L'articolo prosegue qui sotto

Zanetti sceglie Henry in attacco, supportato da Aramu e Johnsen. In porta c'è Romero, con la retroguardia a quattro composta da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Molinaro. A centrocampo conferma per Busio, Ampadu e Crnigoj. Haps non convocato, è tornato a disposizione Vacca.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.