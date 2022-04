Probabili formazioni Sampdoria-Salernitana: chance per Quagliarella, Sabiri in panchina

Ultima spiaggia, o quasi, per la Salernitana di Nicola. Ennesima possibilità di staccarsi dal terzultimo posto per la Sampdoria. Match fondamentale a Marassi, che vede di fronte la formazione blucerchiata e quella campana, con Cagliari, Venezia e Genoa interessate al risultato per definire la corsa alla permanenza in Serie A.

Attualmente la Sampdoria, reduce dalla sconfitta contro il Bologna, si trova a +7 sulla zona calda, mentre la Salernitana, che deve ancora recuperare due gare, è ultima in Serie A con ben nove lunghezze dal quartultimo posto in cui risiede il Cagliari.

Giampaolo può dare una chance a Quagliarella in coppia con Caputo, con Sensi alle spalle dei due. Thorsby e Candreva a centrocampo insieme a Rincon. Tra i pali ci sarà Audero, difeso da Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. Sabiri può partire dalla panchina.

Dall'altra parte Djuric insieme a Bonazzoli come punte del 3-5-2, conferma per Bohinen, Lassana Coulibaly ed Ederson in mezzo. Mazzocchi e Obi saranno gli esterni, in porta Sepe come di consueto. Retroguardia composta da Gyomber, Radovanovic e Ranieri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Obi; Bonazzoli, Djuric.