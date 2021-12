Probabili formazioni Sampdoria-Lazio: Basic titolare

Vietato sbagliare per Sampdoria e Lazio. Al 'Ferraris' di Marassi, le due squadre si affrontano nella sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A.

La formazione di Roberto D'Aversa è reduce dalla sconfitta per 3-1 nel turno infrasettimanale al 'Franchi' contro la Fiorentina. Un ko che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive, conquistate contro Salernitana e Verona.

Dall'altra parte la Lazio non vince da 270 minuti. I biancocelessti di Maurizio Sarri hanno rimediato due sconfitte di fila contro Juventus e Napoli, prima del pari pirotecnico contro l'Udinese con la rimonta vanificata al 99' dalla rete di Arslan.

I blucerchiati sono al 15esimo posto della graduatoria e al momento hanno cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Situazione di classifica complicata anche per la Lazio, che ha ben 12 punti di ritardo sul quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League.

Nella Sampdoria non ci sarà Omar Colley, fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Al suo posto ballottaggio tra Yoshida e Chabot accanto a Ferrari. A centrocampo torna Ekdal dopo la squalifica, mentre in avanti Fabio Quagliarella rientra dall'inizio e farà coppia con Gabbiadini, in goal a Firenze.

Sarri non ha a disposizione Patric, espulso per doppia ammonizione contro l'Udinese, ma recupera Luiz Felipe. In difesa il brasiliano farà coppia con Acerbi. Torna anche Marusic dopo la negatività al Covid-19, mentre a centrocampo può toccare a Basic al posto di Luis Alberto. A completare il reparto Cataldi e Milinkovic. In avanti Pedro e Immobile sono sicuri di un posto. A giocarsi l'altro Zaccagni e Felipe Anderson, con l'ex Verona favorito

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-LAZIO

L'articolo prosegue qui sotto

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Basic; Zaccagni, Immobile, Pedro.