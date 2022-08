Seconda gara di campionato per Sampdoria e Juventus, bianconeri senza Bonucci, Di Maria e Pogba: titolari Rugani, Rabiot e Kostic.

Dopo la vittoria all'esordio nel match interno contro il Sassuolo, la Juventus è chiamato alla sfida contro la Sampdoria, a Marassi. A differenza dei bianconeri, i padroni di casa hanno perso il primo turno della Serie A 2022/2023: in campo riscatto o conferma.

La Juventus ha di fatto vinto realizzando sempre almeno due reti le ultime tre trasferte con la Sampdoria nel massimo campionato: solo nel periodo tra il 1973 e il 1977 ha registrato una striscia più lunga di successi in casa dei blucerchiati con almeno due reti all’attivo in quattro match.

Nella Sampdoria conferma per Caputo come prima punta, supportato da Djuricic, Leris, Rincon e Sabiri. In mediana giocherà il solo Villar. Audero tra i pali, difesa a quattro composta da Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello. Panchina per Quagliarella.

Nella Juventus Cuadrado e Kostic esterni insieme a Vlahovic, fuori causa Pogba e Di Maria al pari di Bonucci. Rabiot titolare insieme a Locatelli e McKennie, tra i pali nuovamente Perin. Nella retroguardia giocano Danilo, Rugani, Bremer e Alex Sandro.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.