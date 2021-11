Probabili formazioni Sampdoria-Bologna: Caputo affianca Quagliarella

La Sampdoria affronta il Bologna con il chiaro intento di invertire la rotta prima della sosta a fronte di un trend che parla di cinque sconfitte nelle ultime settime partite.

D'Aversa è orientato verso il tandem d'attacco Caputo-Quagliarella, con Gabbiadini inizialmente in panchina. Mediana imbastita da Ekdal e Thorsby con Candreva e Askildsen ad agire sulle corsie laterali.

In difesa ci sono Yoshida e Colley (favorito su Dragusin) a schermare la porta di Audero, i terzini sono Bereszynski e Augello.

Rispondono i felsinei con il 3-4-2-1 disegnato da Mihajlovic: in attacco c'è ovviamente Arnautovic, ispirato da Soriano e Barrow. In mezzo al campo maglia da titolare per Dominguez e Svanberg; fasce in dotazione a De Silvestri sulla destra e Hickey sulla sinistra.

In porta Skorupski, difesa a tre con Medel affiancato da Soumaoro e Theate.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Caputo, Quagliarella.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.