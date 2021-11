Sampdoria-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Bologna

Sampdoria-Bologna Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Quella tra Sampdoria e Bologna è una delle sfide valide per la 12ª giornata di Serie A. le due squadre, partite entrambe con l'obiettivo di un campionato senza troppe sofferenze, sono al momento divise in classifica da 6 punti (in favore dei felsinei).

Il Bologna è tornato a vincere dopo tre gare, nelle quali aveva raccolto appena un punto. La vittoria per 2-0 contro il Cagliari ha riportato il sereno in casa rossoblù, oltre che una classifica decisamente interessante (la zona europea è distante solo 3 punti).

La Sampdoria appare decisamente più in difficoltà, sul piano del gioco e dei risultati. I blucerchiati hanno perso le ultime due gare contro Torino e Atalanta e hanno un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato attualmente dallo Spezia.

Quella contro la Samp non può essere una gara come le altre per Sinisa Mihajlovic, che nella Genova blucerchiata ha vissuto un periodo importante della sua carriera: prima da giocatore (tra il 1994 e il 1998) e poi da allenatore (dal 2013 al 2015).

In questo articolo potrete trovare tutto ciò che è utile conoscere su Sampdoria-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SAMPDORIA-BOLOGNA

Il match che mette di fronte Sampdoria e Bologna è in programma per domenica 7 novembre 2021, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio della gara, diretta dal Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, verrà dato alle ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il confronto tra le formazioni di D'Aversa e Mihajlovic. Con una moderna smart tv potrete godervi la diretta televisiva del match semplicemente accedendo all'app. In alternativa, possedendo uno tra i dispositivi elencati di seguito e collegandoli ad un televisore non di ultima generazione, avrete modo di usufruire del medesimo servizio. Di tale elenco fa parte il TIMVISION BOX, determinate console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o supporti come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida del 'Ferraris' verrà raccontata per DAZN da Gabriele Giustiniani, con il supporto di Emanuele Giaccherini per quanto riguarda il commento tecnico.

Se siete in viaggio o comunque impossibilitati a vedere la partita in tv, potrete contare sulla diretta streaming. Basterà disporre di un computer fisso o portatile e accedere al sito di DAZN oppure scaricare la specifica app per smartphone o tablet.



La sfida sarà visibile anche in un secondo momento, essendo disponibile per intero on demand su DAZN così come gli highlights.

Anche noi di Goal non vi faremo perdere nulla di Sampdoria-Bologna. Su questo portale troverete le formazioni ufficiali e il consueto racconto con le azioni salienti del match.

4-4-2 per D'Aversa, che non esclude nemmeno il 3-4-3 e il 4-3-3 e ha un dubbio in difesa tra Colley e Dragusin. Askildsen dovrebbe giocare dall'inizio. In avanti Quagliarella dovrebbe far coppia con Caputo, anche perché Gabbiadini non è nelle migliori condizioni.

Mihajlovic risponde con il 3-4-2-1, posizionando Medel al centro della difesa con Soumaoro e Theate come altri due componenti del trio e Skorupski in porta. Sugli esterni De Silvestri e Hickey, in un centrocampo che in mezzo può contare su Dominguez e Svanberg. Sulla trequarti Soriano e Barrow, a sostegno dell'unica punta Arnautovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Askildsen; Quagliarella, Caputo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.