I giallorossi attesi dalla trasferta europea in Austria: Mourinho non fa turnover e rilancia El Shaarawy. Il Salisburgo punta su Okafor.

La Roma riprende il percorso in Europa League dai sedicesimi di finale, dove incontra il Salisburgo arrivato terzo nel girone di Champions League che comprendeva anche il Milan.

I giallorossi sono reduci dal pareggio di Lecce, ma nel 2023 hanno un ottimo ruolino di marcia, con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in tutte le competizioni. Risultati che mantengono la Roma in corsa per la qualificazione in Champions.

Gli austriaci invece sono primi nel loro campionato, dove hanno miglior attacco e miglior difesa. Sono però stati eliminati in coppa dallo Sturm Graz, attualmente secondo.

Nell'andata, in Austria, José Mourinho non dovrebbe fare turnover contro un avversario fastidioso, che punta molto sull'estro dei giocatori più giovani, su tutti Noah Okafor.

Per questo, Mou conferma quasi tutti i titolari. Da Rui Patricio tra i pali, fino a Dybala e Abraham, i giallorossi dovrebbero scendere in campo con la loro formazione migliore, per provare a indirizzare il turno già dall'andata.

Si tratta di una prima sfida assoluta tra le due squadre, con il Salisburgo che arriva dalla Champions e la Roma che si è qualificata al secondo posto nel girone con Betis Siviglia, Ludogorets e HJK Helsinki.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO-ROMA

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Soleto, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Susic; Fernando, Okafor. All. Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho