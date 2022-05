Mentre Cagliari, Genoa e Venezia faticano, la Salernitana sembra essere pronta a rimanere in Serie A grazie ad un ultimo periodo d'oro. Per i campani la grande occasione contro il Venezia nel recupero di campionato: davanti ad una vittoria sarebbe temporaneamente fuori dagli ultimi posti.

Reduce dal pari contro l'Atalanta e da diversi risultati positivi, la Salernitana crede fermamente alla salvezza sotto Nicola. Ultima chance invece per il Venezia, fanalino di coda a -6 dal Cagliari quartultimo. Un team, quello sardo, che sarebbe superato da parte dei campani in caso di successo.

Nicola sceglie Djuric e Bonazzoli come punte del suo 3-5-2, con Zortea e Mazzocchi esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Lassana Coulibaly, Ederson e un Bohinen ormai confermato in pianta stabile. Davanti a Sepe ci saranno Gyomber, Fazio e Radovanovic. Out Ranieri.

Zanetti punta su Henry ed Aramu, quest'ultimo tornato al goal nell'ultimo turno. Haps e Ebuhei sulle fasce, in mezzo Crinigoj, Vacca e Cuisance. Mäenpää difende la porta, con una retroguardia a tre composta da Ampadu, Caldara e Ceccaroni.

SALERNIANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

VENEZIA (3-5-2): Mäenpää; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Ebuehi, Crnigoj, Vacca, Cuisance, Haps; Aramu, Henry. All. Soncin