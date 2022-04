Il programma degli anticipi del sabato della 31° giornata di Serie A si chiude con la sfida dell'Arechi tra la Salernitana e il Torino.

Reduce dalla sconfitta dell'Allianz Stadium contro la Juventus prima della sosta per le nazionali, la formazione campana va a caccia dei tre punti per continuare a tenere accesa la speranza di ottenere una salvezza che sarebbe una vera e propria impresa.

La Salernitana ha 16 punti in classifica ed è a 9 lunghezze di ritardo dal quart'ultimo posto, occupato dal Cagliari con 25 punti. La squadra di Nicola non vince dal 9 gennaio, ovvero da quando ha espugnato lo stadio Bentegodi di Verona grazie alle reti di Djuric e Kastanos.

Dall'altra parte, il Torino ha già in tasca l'obiettivo salvezza ma vuole interrompere una striscia negativa di otto incontri, con quattro pareggi e altrettante sconfitte. L'ultimo successo è arrivato il 15 gennaio contro la Sampdoria.

Nicola è intenzionato a schierare la Salernitana con il classico 4-2-3-1. Mazzocchi e Ranieri agiranno sulle fasce con una maglia da assegnare accanto a Fazio: ballottaggio Gyomber-Dragusin. In porta ci sarà Sepe. Ederson e Radovanovic giocheranno in mediana.

Ribery scalpita e potrebbe tornare dall'inizio, il francese agirebbe alle spalle di Djuric insieme a Verdi e Bonazzoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Torino assente Pobega per squalifica. C'è ancora Berisha tra i pali. Davanti all'ex portiere della Lazio giocheranno Izzo, Bremer e Buongiorno. Singo e Ansaldi sulle fasce, con Mandragora e Ricci in mezzo. Sulla trequarti spazio a Lukic alle spalle di Belotti, mentre resta in dubbio la presenza di Brekalo: se dovesse partire dalla panchina toccherà al connazionale Pjaca.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-TORINO

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Radovanovic, Ederson; Verdi, Bonazzoli, Ribéry; Djuric. All: Nicola

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Belotti. All: Juric