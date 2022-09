La Salernitana, sorpresa di questo avvio di stagione, sfida il Lecce: punti essenziali nella prima sfida del settimo turno di Serie A.

Ultima sfida prima della sosta delle Nazionali per Salernitana e Lecce. Campani e pugliesi di fronte in un match che può valere molto per entrambe in vista della pausa che riporterà la Serie A ad essere protagonista solamente ad ottobre.

La Salernitana, tra le sorprese di questo avvio, vuole allungare sulla zona calda, mentre il Lecce di Baroni (squalificato) proverà ad ottenere la prima vittoria, così da staccarsi da Sampdoria, Cremonese, Monza e gli altri team pericolanti.

Fazio è squalificato, Nicola si affida a Daniliuc con Gyomber e Bronn, davanti a Sepe. Maggiore, Vilhena e Coulibaly interni, con Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In avanti Dia sarà affiancato da Piatek.

Nel Lecce spazio per Ceesay come prima punta, mentre Banda e Di Francesco saranno le ali. In mezzo Gonzalez con Hjulmand e Askildsen, mentre Pezzella e Gendry agiranno come terzini. Baschirotto e Pongracic al centro, in porta Falcone.

SALERNITANA-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda.