Probabili formazioni Roma-Zorya: Zaniolo in attacco

Dopo il successo in campionato sul campo del Genoa, la Roma torna a puntare l'obiettivo continentale della Conference League.

Ai giallorossi, secondi nel girone, serve necessariamente un successo casalingo contro lo Zorya per mantenere in vita le speranze di qualificazione diretta alla seconda fase della neonata manifestazione contintentale evitando così il turno di spareggio contro le terze di Europa League.

Morale della favola, servono i tre punti ai giallorossi e, magari, un contemporaneo passo falso della capolista Bodø/Glimt contro il CSKA Sofia.

Dopo le due panchine consecutive in Serie A, si rivede dal 1' Nicolò Zaniolo nell'inedita veste di secondo attaccante al fianco di Abraham, soluzione già 'anticipata' dallo Josè Mourinho nel post gara di Marassi.

Alle loro spalle agirà Mkhitaryan, mentre a centrocampo nuova chance per Darboe in compagnia di Veretout. Binari esterni affidati a Karsdorp e El Shaarawy. In difesa spazio a Kumbulla con Mancini e Smalling, a protezione di Rui Patricio.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli ucraini guidati da Skrypnyk rispondono sulle note del 4-3-3: in avanti Kabaiev e Sayyadmanesh ai lati di Gromov. A centrocampo Buletsa, Nazaryna e Kochergin. In difesa classica linea a quattro con Fovarov e Khomchenovskyy esterni; al centro Imerekov e Cvek a schermare la porta di Matsapura.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ZORYA

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Darboe, Veretout, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.Mourinho.

ZORYA (4-3-3) : Matsapura, Fovarov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All. Skrypnyk.