Probabili formazioni Roma-Vitesse: Veretout torna titolare

C'è da difendere il risultato dell'andata e resistere alla tentazione di pensare già al derby. La Roma si avvicina all'incontro di Conference League contro il Vitesse con in tasca la vittoria ottenuta in Olanda per 1-0.

Di Sergio Oliveira la rete decisiva arrivata allo scadere del primo tempo, all'interno di una gara sofferta dai giallorossi e disputata su un terreno di gioco decisamente non all'altezza di una competizione internazionale.

All'Olimpico la Roma dovrà difendere quel risultato con determinazione contro un avversario che verrà a fare la partita per ribaltare la situazione di svantaggio ma che inevitabilmente lascerà degli spazi da poter sfruttare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VITESSE

Non ci sarà il match winner dell'andata, Sergio Oliveira, espulso all'andata. Mourinho deve rinunciare anche allo squalificato Gianluca Mancini. A centrocampo tornerà dunque titolare Veretout vicino a Pellegrini, mentre in difesa si ricompone il trio con Ibanez, Kumbulla e Smalling. In avanti probabile un turno di riposo a Zaniolo, sostituito da Felix, messo vicino ad Abraham. Zalewski e Karsdorp esterni.

Anche gli olandesi propongono la difesa a tre. Howen tra i pali schermato da Bazoer, Rasmussen e Doekhi nella linea arretrata. Dasa e Wittek esterni, con Tronstad e Domgjoni in linea mediana. Davanti c'è Buitink dietro a Grbic e Openda.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Zalewski; Mhkitaryan; Felix, Abraham.

VITESSE (3-4-1-2): Houwen; Bazoer, Rasmussen, Doekhi; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Buitink; Grbic, Openda.