Il 'Gallo' è titolare contro i friulani con Wijnaldum e Pellegrini a supporto. Sottil si affida al duo a Success, nemmeno in panchina Beto.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-UDINESE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, El Shaarawy;Wijnaldum, Pellegrini; Belotti.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success.

Smaltita la delusione di Europa League, la Roma torna a focalizzarsi sul campionato con il dichiarato obiettivo di vincere contro l'Udinese per incamerare punti preziosi in chiave Champions League, approfittando del doppio passo falso delle milanesi.

Contro i friulani, Mourinho lancia Belotti in attacco, supportato da Wijnaldum e Pellegrini. A centrocampo c'è Bove al fianco di Cristante con Celik ed El Shaarawy ad occupare i binari esterni. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Llorente. In porta c'è Rui Patricio.

L'Udinese risponde con il 3-5-1-1 e con Pereyra alle spalle di Success. Beto out per influenza e neanche in panchina al pari di Arslan. A centrocampo, Walace in cabina di regia con Samardzic e Lovric interni. Sulle corsie esterne largo a Ehizibue e Udogie. In difesa Becao, Bijol e Perez a schermare la porta di Silvestri.