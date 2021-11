Sospinta da Felix Afena-Gyan a Genova, vincente in Conference League, la Roma ora cerca continuità. La formazione di José Mourinho affronta il Torino in una gara che potrebbe consentire ai giallorossi di riavvicinare il quarto posto dell'Atalanta, vincente per 1-0 in casa della Juventus in uno degli anticipi del sabato.

Se la Roma ha ambizioni di Champions League, il Torino di Ivan Juric staziona a metà classifica. I granata sono reduci dal successo contro l'Udinese e, con un'altra vittoria, avvicinerebbero la Juventus portandosi a una sola lunghezza di distanza dai concittadini.

Mourinho deve fare i conti con una serie di problemi a centrocampo: Cristante è out causa Covid, così come Villar, mentre Veretout è squalificato e Pellegrini non è al meglio ma che comunque stringerà i denti e agirà da regista. Carles Perez e Mkhitaryan in pole come mezzali, ma non è esclusa, come ammesso dal portoghese in conferenza stampa, la possibilità di Mancini traslochi in mezzo al campo come già fatto all'epoca di Fonseca.

Per il resto, Zaniolo è destinato a partire titolare in attacco accanto ad Abraham. Shomurodov dovrebbe invece partire dalla panchina. Smalling in difesa, Vina insidia El Shaarawy a sinistra.

Il Toro ha in Belotti la propria punta di diamante. Vojvoda è favorito su Aina, Linetty su Praet. Il trio difensivo sarà formato da Djidji, Bremer e Buongiorno. Brekalo, brillantemente a segno contro l'Udinese, sarà confermato titolare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Belotti.