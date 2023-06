Roma e Spezia chiudono i rispettivi campionati all'Olimpico: i giallorossi cercano il pass per l'Europa League, i liguri la salvezza.

Un ultimo sforzo per l'Europa. Che non sarà la Champions League, competizione in cui la Roma ha sognato di rientrare salvo fare i conti con la realtà: la finale persa col Siviglia e l'impossibilità di rimanere tra le prime quattro in campionato. Ma la partita con lo Spezia è in ogni caso un crocevia per i giallorossi.

A 90 minuti dal termine del campionato, la Roma è sesta in classifica con 60 punti. Quinta è l'Atalanta con 61, settima la Juventus con 59. I giallorossi devono dunque vincere per confermare la propria partecipazione all'Europa League, mentre un passo falso potrebbe costare la "retrocessione" in Conference League e il sorpasso dei bianconeri, impegnati a Udine.

Anche per questo Dybala sarà titolare anche contro lo Spezia, dopo aver giocato e segnato contro il Siviglia: con lui Pellegrini alle spalle di Belotti, mentre Abraham partirà dalla panchina. In difesa Llorente e non Ibanez, in mezzo al campo Bove e non Matic. Celik e Zalewski esterni.

Di fronte c'è uno Spezia in lotta serrata col Verona, di scena in casa del Milan, per conquistare la salvezza: lo spettro dello spareggio si fa sempre più concreto. Semplici punta su Gyasi e Nzola, lasciando inizialmente in panchina l'ex Shomurodov. In mezzo al campo Zurkowski e non Bourabia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SPEZIA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola.