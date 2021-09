La Roma a caccia della terza vittoria consecutiva, gioca Calafiori. Nel Sassuolo ci sono Raspadori e Boga.

Due vittorie su due in campionato, qualificazione ottenuta in Conference League. La Roma di Mourinho vuole continuare a stupire e per farlo, in quel dell'Olimpico, affronta il Sassuolo di Dionisi, fin qui reduce da un successo e un pareggio.

Roma e Sassuolo si sono affrontate in gara ufficiale sedici volte, tutte nelle ultime stagioni: i giallorossi hanno ottenuto ben otto successi in tali sfide, mentre i neroverdi solo uno. Per il resto sette pareggi. In casa capitolina non è mai arrivata la vittoria ospite.

Nella Roma è Abraham la prima punta scelta da Mourinho, con Shomurodov in panchina. Dietro all'ex Chelsea agiranno Pellegrini, Zaniolo e Mkhitaryan, mentre in porta ci sarà Rui Patricio. Difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori.

Nel Sassuolo, Dionisi punta su Raspadori come centravanti del suo 4-2-3-1, in cui Boga, Djuricic e Berardi saranno i trequartisti. In mediana spazio per Frattesi e Maxime Lopez, tra i pali Consigli sarà difeso da Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi.