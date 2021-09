Roma-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita il Sassuolo nella 3ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Sassuolo

Roma-Sassuolo Data: 12 settembre 2021

12 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la sosta per le Nazionali, ricomincia la Serie A. La Roma di Mourinho cerca la terza vittoria consecutiva ospitando in casa il Sassuolo di Dionisi. Le due squadre hanno lottato fino alla fine dello scorso campionato per un posto in Conference League, poi sono stati i giallorossi a spunterla sui neroverdi. Roma a punteggio pieno con 6 punti in due gare (vittorie con Fiorentina e Salernitana), mentre il Sassuolo ha 4 punti e viene dal pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria. Nella scorsa stagione pareggio all'Olimpico, stessa situazione al ritorno. Sono 8 i precedenti tra le due squadre con la Roma che non ha mai perso contro il Sassuolo all'Olimpico (3 vittorie e 5 pareggi). Olimpico verso il sold-out (ovviamente con i numeri massimi per le limitazioni anti-Covid). Previsti circa 23mila spettatori.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-SASSUOLO

Roma-Sassuolo si giocherà domenica 12 settembre nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà diretta da Sozza della sezione arbitrale di Seregno. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Il match dell'Olimpico tra Roma e Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati sad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l'applicazione.

Ovviamente c'è la possibilità di vedere Roma-Sassuolo in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Dopo il fischio finale, gli appassionati avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà la possibilità ai suoi lettori di seguire Roma-Sassuolo anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Mourinho conferma Abraham al centro dell'attacco dopo le due belle prove contro Fiorentina e Salernitana. In porta Rui Patricio, Karsdorp e Calafiori esterni con Smalling e Ibanez centrali. Cristante e Veretout in mezzo. Zaniolo e Pellegrini ancora in dubbio: pronti Carles Perez e Shomurodov.

Dionisi, invece, dopo l'addio a Caputo si affida a Raspadori reduce dalla bella prestazione con l'Italia contro la Lituania. Sarà lui al centro dell'attacco con Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti. Consigli confermato in porta, Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio a comporre la linea difensiva. Diga di centrocampo formata da Maxime Lopez e Frattesi.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Shomurodov, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi