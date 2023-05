La Roma ospita la Salernitana del 36° turno: i giallorossi puntano a tornare la vittoria, i campani possono celebrare la salvezza ottenuta.

Messo alle spalle il pareggio a reti inviolate di Leverkusen che le ha consentito di garantirsi la qualificazione alla finale di Europa League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita che mette in palio quei punti che potrebbero consentirle di tornare a scalare la classifica dopo una lunga astinenza da vittorie nel torneo: quella con la Salernitana.

I giallorossi, che in Serie A non vincono dallo scorso 14 aprile, affronteranno una squadra che potrà scendere in campo senza più l’assillo della lotta salvezza. I risultati delle altre gare del 36° turno hanno infatti garantito agli uomini di Paulo Sousa una meritata permanenza in Serie A che andava solo certificata con la matematica.

Per l’occasione, José Mourinho potrebbe optare per un robusto turnover in vista di Budapest: Svilar in porta, in difesa ancora Cristante con Mancini e Ibanez. In mezzo al campo i giovani Camara e Tahirovic, sulle fasce Missori e Zalewski. Belotti unica punta, supportato da Solbakken e Wijnaldum. Pellegrini, Dybala e Abraham partono dalla panchina così come Matic.

La Salernitana si stistemerà invece con un 3-4-2-1 nel quale Daniliuc, Gyomber e Pirola comporranno il terzetto di difesa davanti ad Ochoa.

Chiavi del centrocampo affidate a Bohinen, con Coulibaly interno, mentre sugli out di destra e sinistra ci saranno Mazzocchi e Bradaric. In attacco Dia agirà da unica punta, supportato da Candreva a Kastanos.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SALERNITANA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Wijnaldum; Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.