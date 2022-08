La Roma prova a rimanere in vetta con le altre, dopo i primi sette punti in tre gare. Il Monza è reduce da tre sconfitte in tre incontri.

Sette punti nei primi tre incontri per la Roma, zero per il Monza. La sfida dell'Olimpico per il quarto match della nuova stagione vedrà due squadre all'opposto: i giallorossi si trovano in testa insieme a diversi altri team, i brianzoli all'ultimo posto della graduatoria.

Mourinho deve fare a meno degli infortunati Wijnaldum e Zaniolo, mentre Stroppa non può contare su D’Alessandro, Marlon, Mota Carvalho, Pablo Marì e Andrea Ranocchia.

Nella Roma Abraham guida l'attacco davanti a Dybala ed El Shaarawy, mentre Zalewski e Celik giocheranno sulle fasce del 3-4-2-1 di Mourinho. Matic e Pellegrini in mezzo, in porta Rui Patricio. Difesa a tre: Mancini, Smalling ed Ibanez a completare la formazione.

Stroppa conferma Petagna e Caprari in avanti, con Augusto e Birindelli esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Colpani, Sensi e Pessina, mentre Di Gregorio difenderà la porta. Retroguardia composta da Caldirola, Marrone e Carboni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa