Probabili formazioni Roma-Milan: Giroud torna in attacco, out Dybala

I giallorossi tengono fuori la Joya e fanno i conti con le assenze. La squadra di Pioli si presenta all'Olimpico al completo.

Roma e Milan sono pronte a sfidarsi in uno degli ultimi scontri diretti per un posto in Champions League. Entrambe le squadre sono momentaneamente a 56 punti in classifica e vogliono prendersi un successo prezioso in ottica quarto posto.

La squadra di Mourinho deve però fare conto con numerose assenze. A quelle di Chris Smalling e Georginio Wijnaldum, usciti malconci dalla gara contro il Feyenoord, si sono aggiunte quelle di Diego Llorente e Paulo Dybala, oltre al lungodegente Karsdorp.

Per questo motivo lo Special One potrebbe riproporre la difesa a quattro con Celik e Spinazzola esterni e la coppia centrale composta da Mancini e Ibanez. In mezzo al campo vanno Matic e Cristante, mentre El Shaarawy e Solbakken saranno i laterali d'attacco con Pellegrini trequartista. Davanti Belotti in vantaggio su Abraham, in porta Rui Patricio.

Pioli risponde con il 4-3-3. Calabria ed Hernandez terzini ai lati del duo Calabria-Kalulu davanti al portiere Maignan. Tonali e Krunic affiancano Bennacer in mediana mentre Giroud torna al centro dell'attacco sostenuto da Brahim Diaz e Leao.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MILAN

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Matic; Solbakken, Pellegrini, El Shaarawy; Belotti

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.