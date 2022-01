Probabili formazioni Roma-Lecce: riposo per Abraham, gioca Shomurodov

Partita importante quella tra Roma e Lecce: sia perché all'Olimpico ci si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, sia perché per la formazione di Mourinho si tratta di un appuntamento da non sbagliare.

Il portoghese, che in Serie A ha ripreso a vincere dopo tre turni d'astinenza grazie al rigore trasformato da Sergio Oliveira contro il Cagliari, vuole proseguire il suo cammino in Coppa Italia e per farlo si affiderà ai titolari.

Stagione complessa, invece, quella del Lecce, che ha vinto sì tre delle ultime cinque partite, ma che attualmente si trova al quinto posto in Serie B, ma non troppo distante dalla vetta.

Spazio, come detto, alle prime scelte in casa Roma: Rui Patricio andrà in porta, Karsdorp e Ibanez torneranno in difesa insieme a Kumbulla e Vina. In mediana Cristante insieme a Sergio Oliveira, con Carles Perez, Mkhitaryan e Felix Afena-Gyan sulla trequarti alle spalle di Shomurodov, che farà riposare Abraham.

Nel Lecce formazione-tipo per Baroni: Gabriel in porta, Gendrey, Lucioni, Calabresi e Barreca in difesa. Majer, Hjulmand e Gargiulo in mediana con Strefezza, Coda e Rodriguez a comporre il tridente.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, Felix; Shomurodov. All Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez: All. Baroni