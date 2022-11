È il giorno della stracittadina: Roma con Zaniolo e Pellegrini dietro ad Abraham, Lazio senza Immobile e Milinkovic. Luis Alberto dal 1'.

Una gara che non sarà mai come le altre. La Capitale si ferma e trattiene il fiato per 90 minuti: c'è il derby. Roma e Lazio si affrontano all'Olimpico nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

Archiviata la parentesi europea, le due squadre si presentano alla stracittadina con umori diametralmente opposti. I giallorossi sono reduci da due vittorie di fila contro Verona e Ludogorets, con qualificazione agli spareggi di Europa League, mentre i biancocelesti hanno subito due sconfitte con Salernitana e Feyenoord, retrocedendo in Conference League.

I 90 minuti di coppa hanno restituito a José Mourinho un super Nicolò Zaniolo, decisivo contro i bulgari con due rigori procurati e il goal del definitivo 3-1. Il tecnico portoghesi è pronto a tornare al 3-4-2-1 con l'ex Inter e Pellegrini alle spalle di Abraham.

Difesa confermata con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. L'unico ballottaggio è in mezzo al campo con Matic in vantaggio su Camara per un posto accanto a Cristante. Sulle fasce spazio a Karsdorp ed El Shaarawy, che va verso la conferma, con Zalewski in panchina.

Sarri non potrà contare su Milinkovic, squalificato, e Immobile, fermo ancora ai box. Tornano in difesa Romagnoli e Marusic dopo il turno di riposo a Rotterdam accanto a Lazzari e Casale. In mezzo al campo Vecino e Cataldi sicuri di un posto, con Luis Alberto - non ancora al meglio - che prenderà il posto di Milinkovic. In avanti pochi dubbi: spazio a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.