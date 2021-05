Roma-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma affronta la Lazio nel derby capitolino della 37ª e penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

ROMA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Lazio

Roma-Lazio Data: 15 maggio 2021

15 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

La Roma di Paulo Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi si affrontano nel derby capitolino, fra i match clou della 37ª e penultima giornata di Serie A. Se la Lupa è chiamata alla vittoria per difendere il vantaggio in classifica sul Sassuolo e non mettere a rischio la partecipazione alla prossima Conference League, per l'Aquila potrebbe sfumare definitivamente la possibilità di partecipare alla prossima Champions League in caso di mancato successo.

I giallorossi sono settimi in classifica con 58 punti, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 12 k.o., e hanno 2 lunghezze di vantaggio sugli emiliani, i biancocelesti si trovano in 6ª posizione a quota 67 con un cammino di 21 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, hanno da recuperare la gara con il Torino e sono staccati di 6 punti dal 4° posto.

Nelle 76 sfide stracittadine disputate in casa della Roma nel massimo campionato, prevalgono i pareggi, ben 33, a fronte di 29 successi della Lupa e di 14 affermazioni dell'Aquila. Nelle ultime tre stagioni la Lazio non ha mai battuto la Roma quando quest'ultima è stata 'squadra di casa': 2 vittorie giallorosse e un pareggio nel parziale.

La Lupa ha rimediato 3 sconfitte, compresa quella nel match più recente contro l'Inter, e una vittoria nelle ultime 4 giornate, l'Aquila invece ha collezionato 3 successi, il più recente contro il Parma nel turno infrasettimanale, e una sconfitta nelle 4 precedenti gare di campionato.

Henrikh Mkhitaryan è il miglior realizzatore della Roma con 11 goal segnati nel torneo, mentre Ciro Immobile è il bomber della Lazio con un bottino personale di 20 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-LAZIO

Roma-Lazio si disputerà la sera di sabato 15 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio del derby capitolino, che sarà il 154° in Serie A, è previsto per le ore 20.45.

La stracittadina Roma-Lazio sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app. I suoi utenti potranno inoltre vederla su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il derby capitolino sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN in possesso di un abbonamento Sky potranno seguirlo in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il derby Roma-Lazio in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà precedentemente scaricare la app per dispositivi Android o iOS, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà invece collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la partita, avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Dopo il fischio d'inizio troverete quindi gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Fonseca avrà l'infermeria piena anche per il derby, con 7 giocatori giallorossi ai box per infortunio. Confermato il 4-2-3-1, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa. Fra i pali giocherà Mirante, favorito su Fuzato. Davanti a lui Mancini e Ibanez saranno i due centrali difensivi, con Karsdorp e Bruno Peres che agiranno da terzini. In mediana il baby Darboe è favorito su Villar per affiancare Cristante. Davanti Pedro, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan agiranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Dzeko, in ballottaggio con Borja Mayoral per partire dal 1'. Spera in una maglia anche El Shaarawy.

Simone Inzaghi recupera Milinkovic-Savic, che si è rotto il setto nasale nella gara con la Fiorentina, è stato operato per ridurre la frattura ma dovrebbe partire dall'inizio: se non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Parolo, con Luis Alberto mezzala sinistra e Lucas Leiva playmaker. Lazzari e Fares saranno invece i due esterni di fascia. In attacco toccherà al 'Tucu' Correa affiancare il bomber Immobile. Davanti al portiere Reina, preferito a Strakosha, la linea difensiva a tre sarà composta da Marusic, Acerbi e Radu.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.