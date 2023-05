Roma ed Inter si affrontano in un match spartiacque per la corsa Champions: all’Olimpico in palio punti pesantissimi.

Da una parte una squadra costretta a fare i conti con un'emergenza infortuni senza precedenti, dall’altra una delle più in forma del campionato. Roma ed Inter si affrontano nel trentaquattresimo turno di Serie A e lo fanno sapendo che, per entrambe, i margini d’errore all’Olimpico saranno minimi.

Le due squadre sono infatti iscritte alla corsa che porta ad un pass per la prossima Champions League e si presenteranno all’appuntamento staccate di due sole lunghezze: 60 i punti dei meneghini, contro i 58 dei capitolini.

La Roma, che nelle ultime tre uscite ha raggranellato due soli punti, è chiamata a muovere la sua classifica per non perdere la scia delle rivali, mentre l’Inter è reduce da tre vittorie di fila che le hanno permesso di rimettersi in carreggiata dopo un momento complicato.

Mourinho deve fare di necessità virtù e sistemerà la sua squadra con un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Rui Patricio, saranno Mancini, Cristante ed Ibanez a comporre il terzetto difensivo.

Zalewski e Spinazzola presidieranno gli esterni, mentre in mediana ci sarà Dove al fianco di Matic. In attacco Abraham agirà da unica punta supportato da Solbakken e Pellegrini. Solo panchina per Dybala.

Inzaghi si affida al suo collaudato 3-5-2 nel quale il muro difensivo davanti ad Onana prevederà Darmian, Acerbi e Bastoni.

Dumfries e Dimarco si sistemeranno sugli out di destra e sinistra, mentre in cabina di regia andrà Brozovic con Barella e Calhanoglu chiamati ad agire da interni. In attacco potrebbe toccare alla coppia composta da Lukaku e Correa.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku.