Probabili formazioni Roma-Genoa: occasione per El Shaarawy

I giallorossi ospitano il Grifone all'Olimpico: Mourinho conferma Abraham, Zaniolo, Pellegrini e Matic. Nel Genoa c'è il grande ex Strootman.

Notte di Coppa Italia anche per la Roma che, all'Olimpico, ospita il Genoa rigenerato dalla cura Alberto Gilardino.

Vietato sbagliare per i giallorossi, i quali hanno il mirino ben puntato sui quarti di finale della competizione. Obiettivo che non può prescindere da un successo casalingo contro il Grifone.

Per l'occasione, Mourinho punterà nuovamente su Abraham, ispirato da Zaniolo ed El Shaarawy, con Dybala inizialmente in panchina. A centrocampo straordinari per Matic e Pellegrini, con Zalewski e Spinazzola a presidiare, rispettivamente, le corsie di destra e sinistra. In difesa tocca a Kumbulla, nel pacchetto che comprende anche Mancini e Ibanez. In porta c'è Rui Patricio.

I rossoblù guidati dall'ex attaccante Campione del Mondo nel 2006, si presentano nella Capitale con l'ormai collaudato 4-3-2-1: Coda sarà il riferimento avanzato, mentre sulla trequarti agiranno Aramu e Gudmundsson. A centrocampo Frendrup, Jagiello e il grande ex Strootman. Difesa a quattro a protezione di Martinez: Sabelli e Czyborra i terzini, Bani e Dragusin i centrali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-GENOA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Gudmundsson; Coda. All. Gilardino.