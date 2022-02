Come all'andata, anche al ritorno la Roma affronta il Genoa dopo un recente cambio di panchina. Se nel match giocato a novembre i liguri si presentarono all'impegno con Shevchenko in panchina, appena tre mesi più tardi sono sotto la guida del tedesco Blessin.

La squadra di Mourinho è alla ricerca di altri tre punti per restare al passo con le rivali per un posto nelle coppe europee e magari recuperare terreno sfruttando un'eventuale frenata delle squadre che la precedono in classifica.

Il Genoa ha invece un disperato bisogno di punti per cercare di rimettersi in sesto ed evitare lo spettro di una retrocessione che giornata dopo giornata va sempre più materializzandosi. Il neo arrivato Blessin ha potuto sfruttare una sessione di mercato abbastanza dinamica e ne approfitta per lanciare qualche volto nuovo sul prato dell'Olimpico.

La Roma è pronta a schierarsi nuovamente con la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Conferma dall'inizio per Sergio Oliveira, con Cristante e Mkhitaryan ai lati. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Maitland-Niles, in vantaggio su Vina, rientrato dal Sudamerica. In avanti Zaniolo giocherà a supporto di Abraham.

Qualche novità nel Genoa di Blessin dopo un mercato ricco di colpi in entrata. Tanti volti nuovi tra campo e panchina nel 'Grifone': tra questi il calciatore di proprietà proprio della Roma, Calafiori, oltre ad Amiri e Piccoli, arrivato dall'Atalanta. Possibile chance anche per il grande ex Mattia Destro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-GENOA

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.