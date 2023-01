Roma e Fiorentina, dopo aver superato gli ottavi di Coppa Italia, si affrontano nella 18ª di A: Matic dal 1', Terracciano ok, fiducia a Zaniolo.

Dopo essersi qualificate entrambe ai quarti di Coppa Italia in settimana, Roma e Fiorentina tornano in campo per affrontarsi nella 18ª giornata di Serie A.

I giallorossi, reduci dal successo di misura sul Genoa firmato Dybala ed ancor prima dal 2-2 in rimonta di San Siro in campionato contro il Milan, ospitano una Viola rinfrancata dalle due vittorie consecutive contro Sassuolo e Samp (in Coppa).

Mourinho, di nuovo in panchina anche in A dopo la squalifica, rimpiazza lo squalificato Ibanez con Kumbulla e potrebbe rinunciare all'acciaccato Lorenzo Pellegrini, già in recupero ma con ogni probabilità rilevato da Matic. Fiducia a Zaniolo sulla trequarti a sostegno - con la Joya - di Abraham.

Italiano conferma il 4-2-3-1 e punta su Jovic al posto dell'infortunato Cabral, supportato dal trio Ikoné-Bonaventura-Kouamé. Duncan affianca Amrabat in mediana, Igor con Milenkovic in retroguardia. Dodò scalpita per una maglia sull'out destro, Terracciano ha recuperato e difenderà i pali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic. All. Italiano.