La Roma perde Zaniolo: out con la Fiorentina per un'influenza

Il numero 22 romanista escluso dai convocati contro la squadra di Italiano. A fermarlo un virus influenzale, al suo posto Dybala-Pellegrini.

Prosegue il momento non felicissimo per Nicolò Zaniolo. L'attaccante romanista è costretto a saltare la sfida di campionato del 15 gennaio alle ore 20:40 contro la Fiorentina.

A tenerlo fuori i postumi di una sindrome influenzale, che ha colpito il numero 22 romanista fino a ieri non permettendogli di allenarsi.

Una settimana complicata per Zaniolo, ancora a secco anche contro il Genoa in Coppa Italia e al centro di qualche polemica per delle espressioni ingiuriose contro l'arbitro a fine primo tempo con i liguri.

A difenderlo ci ha pensato Mourinho nella conferenza stampa post partita, prendendo le parti del suo calciatore e ribadendo la sua convinzione sull'importanza del ragazzo all'interno del progetto Roma.

In ogni caso, Zaniolo non potrà ripagare la fiducia dello Special One a partire dalla sfida di campionato con la Fiorentina ma dovrà aspettare il prossimo turno.