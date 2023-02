Probabili formazioni Roma-Cremonese: prima da titolare nel 2023 per Belotti

La Roma insegue la semifinale di Coppa Italia al cospetto della sorpresa Cremonese: Belotti scelta offensiva di Mourinho.

Il k.o. maturato nel finale di partita in quel di Napoli rappresenta già il passato per la Roma, chiamata a dare continuità al proprio cammino in Coppa Italia: sulla strada dei giallorossi verso un posto nelle semifinali c'è la Cremonese.

I grigiorossi lombardi sono, assieme al Torino che ha eliminato il Milan a San Siro, la sorpresa più grande della competizione: memorabile il blitz operato al 'Maradona' contro Osimhen e compagni, battuti ai calci di rigore nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Sernicola.

La Roma ha invece avuto la meglio sul Genoa grazie ad una gemma di Paulo Dybala, titolare accanto a Pellegrini a sostegno della punta centrale Belotti, alla prima da titolare nel nuovo anno: evento che in assoluto non accadeva dal 3 novembre in Europa League, sempre all'Olimpico in occasione del successo per 3-1 sul Ludogorets che ha regalato l'accesso al playoff.

Non al meglio Abraham e Matic, assente sicuro Spinazzola: a sinistra spazio per El Shaarawy, con Celik sulla corsia opposta. Cristante e Tahirovic in mezzo al campo. Davanti a Rui Patricio ecco il terzetto composto da Mancini, Kumbulla e Roger Ibañez.

Ballardini privo dello squalificato Sernicola: a destra chance per Pickel, con Valeri a sinistra e il trio Castagnetti-Meité-Benassi nella zona nevralgica. Davanti torna Dessers dal 1' dopo la panchina contro l'Inter, affiancato da Okereke. Ferrari, Bianchetti e Vasquez a protezione della porta di Carnesecchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-CREMONESE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Celik, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers.