La Roma ospita il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale della Conference League a caccia di una rivincita dopo la sconfitta subita in rimonta e le polemiche seguite alla partita d'andata, terminata 2-1 per i norvegesi.

Mourinho avrà a disposizione l'intera rosa e schiererà dunque la migliore formazione possibile con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio, Zalewski e Karsdorp presidieranno gli esterni.

In mezzo al campo Cristante con Sergio Oliveira, mentre alle spalle di Abraham giocheranno Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, ques'ultimo di rientro dopo il turno di squalifica in campionato. Ancora panchina quindi per Zaniolo.

Qualche problema in più per il Bodo/Glimt che però rispetto alla gara d'andata recupera Ole Solbakken, negativo al Covid. Insieme a lui comporanno il tridente Espejord e Sorli. Centrocampo formato da Vetlesen, Hagen e Saltnes. In porta Haikin, davanti a lui linea a quattro composta da Sampsted, Moe, Hoibraaten e Wembangomo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BODO/GLIMT

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Sorli. All. Knutsen