La Roma ospita il Betis nella terza giornata del Gruppo C di Europa League, i giallorossi devono vincere per non compromettere la qualificazione.

La Roma non può permettersi passi falsi in Europa League dove, in una gara valida per la terza giornata del Gruppo C, ospita l'ostico Betis all'Olimpico.

I giallorossi infatti, dopo la sconfitta subita al debutto contro il Ludogorets, sono attualmente terzi nel loro girone e in caso di ko contro il Betis (primo a punteggio pieno) rischiano seriamente di compromettere il loro cammino nella competizione.

Mourinho quindi schiera la migliore formazione possibile fatta eccezione per Abraham, che dovrebbe riposare lasciando spazio a Belotti in coppia con Dybala. Out Pellegrini per infortunio, alle loro spalle agirà Zaniolo.

Tutto confermato in difesa con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce giocheranno Celik e Zalewski, mentre a centrocampo toccherà ancora a Matic e Cristante. In porta ovviamente Rui Patricio nonostante la prestazione non troppo convincente contro l'Inter.

Manuel Pellegrini risponde con un 4-2-3-1 in cui Willian Josè sarà l'unica punta, supportato da Joaquin, Fekir e Rodri. Guardado e Guido Rodriguez a centrocampo, la linea a quattro davanti a Claudio Bravo sarà formata da Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz e Miranda. Non disponibile Montoya per infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BETIS

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Dybala. All. Mourinho.

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Joaquin, Fekir, Rodri; Willian José. All. M. Pellegrini.