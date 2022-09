Roma e Atalanta si affrontano in un match di altissima classifica: orobici ancora imbattuti in campionato, giallorossi staccati di un punto.

Si gioca all’Olimpico uno dei big match del settimo turno di Serie A. La Roma infatti ospita sul proprio campo l’Atalanta per una sfida di altissima classifica.

Gli orobici sono attualmente primi con quattordici punti al pari di Napoli e Milan, mentre i giallorossi inseguono appaiati all’Udinese distanziati di una sola lunghezza.

José Mourinho sistemerà la sua squadra con un 3-4-2-1 nel quale saranno Mancini, Smalling e Ibanez a completare il pacchetto di difesa davanti a Rui Patricio.

A centrocampo, Pellegrini e Cristante formeranno il duo di mediana, mentre Celik e Spinazzola si posizioneranno sugli out di destra e sinistra. In attacco Abraham agirà da unica punta, supportato da Dybala e Zaniolo, quest'ultimo in ballottaggio con Matic.

Modulo speculare per Gian Piero Gasperini che invece in attacco si affiderà ad Højlund. Alle spalle del gioiello danese agiranno Ederson e Lookman sulla trequarti, mentre la linea di centrocampo prevederà Hateboer e Soppy sugli esterni, con De Roon e Koopmeiners al centro.

In difesa, davanti a Musso, saranno Toloi, Demiral e Scalvini a comporre la linea di difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-ATALANTA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Højlund.