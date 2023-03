Probabili formazioni Real Sociedad-Roma: Pellegrini recuperato

La Roma riparte dal 2-0 dell'andata: Karsdorp titolare a destra, si rivede Pellegrini. Real Sociedad con Sorloth unica punta.

Le quattro sberle ricevute dal Sassuolo fanno ancora male in casa Roma, riscopertasi all'improvviso vulnerabile nel fortino dell'Olimpico: la miglior medicina per curare tutti i mali è la conquista del pass per i quarti di Europa League.

Giallorossi impegnati nella tana della Real Sociedad, regolata con un secco 2-0 nel confronto d'andata: di El Shaarawy e Kumbulla le reti che mettono la 'Lupa' in una posizione di forte vantaggio, nell'ottica di un accesso tra le migliori otto della competizione.

Alguacil col 4-3-2-1: l'estro e la fantasia di Kubo e Oyarzabal a sostegno di Sorloth, punta centrale che fa del fisico la dote principale. In mediana, nel ruolo di mezz'ala sinistra, spazio al 'Mago' David Silva, con Merino e Zubimendi a completare il reparto. Davanti alla porta di Remiro troviamo una difesa a quattro: Gorosabel e Diego Rico i terzini, Zubeldia e Le Normand i centrali.

Mourinho ritrova Pellegrini, finito k.o. sette giorni fa per via di una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale che ha reso necessaria l'applicazione di una trentina di punti di sutura: l'ex Sassuolo in coppia con Dybala alle spalle di Abraham. Karsdorp e Spinazzola gli esterni a tutta fascia, Cristante e Matic i 'cervelli' del centrocampo. Mancini, Smalling e Ibañez scudieri di Rui Patricio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL SOCIEDAD-ROMA

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Kubo, Oyarzabal; Sorloth. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.