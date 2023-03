Pellegrini e Belotti ko: ferita alla testa per il capitano, frattura al polso per l'ex granata

La Roma perde Lorenzo Pellegrini, costretto a saltare il Sassuolo: per lui 30 punti di sutura. Belotti potrebbe scendere in campo con un tutore.

I quarti di finale di Europa League sono a un passo grazie al 2-0 sulla Real Sociedad, ma a tutto c'è un prezzo. E quello che la Roma è costretta a pagare sono gli infortuni rimediati da Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti, entrambi costretti a saltare - il primo certamente, il secondo molto probabilmente - la prossima partita di campionato contro il Sassuolo.

Pellegrini, peraltro ex dell'incontro avendo indossato la maglia neroverde dal 2015 al 2017, ha ricevuto un colpo alla testa nel secondo tempo della sfida contro gli spagnoli: si è fatto male in un contrasto aereo con Zubeldia nell'area della Roma, in occasione di un calcio d'angolo avversario. Rimasto a terra per qualche secondo dopo la botta, è uscito dal campo sulle proprie gambe, ma è stato costretto all'immediata sostituzione.

Portato a Villa Stuart per le cure del caso, Pellegrini si è visto applicare una trentina di punti di sutura: gli esami hanno rivelato una ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Il capitano giallorosso, che a questo punto è in dubbio anche per il ritorno di giovedì prossimo contro la Real Sociedad, verrà dimesso dalla clinica nelle prossime ore, ma, come detto, non è a disposizione di José Mourinho per la partita di domenica contro il Sassuolo.

Per la sua sostituzione, considerato che il norvegese Solbakken è a sua volta out per un infortunio muscolare, è pronto Georginio Wijnaldum, ormai rientrato a pieno regime dopo il grave infortunio della scorsa estate. Proprio l'olandese ha preso il posto di Pellegrini contro la Real Sociedad, andando a piazzarsi sulla trequarti giallorossa assieme a Dybala. L'alternativa è quella di avanzare El Shaarawy, spostandolo dalla fascia sinistra.

Problemi anche per Belotti, pure lui colpito in uno scontro di gioco durante la gara contro la Real Sociedad: gli esami effettuati in mattinata hanno confermato che l'ex centravanti del Torino ha rimediato la frattura di un polso.

In questo caso l'assenza di Belotti dalla sfida contro il Sassuolo non è certa, in quanto il Gallo potrebbe anche scendere in campo con un tutore. Facile pensare, però, che Mourinho si affiderà inizialmente a Tammy Abraham, con l'ex granata pronto a entrare in caso di necessità.