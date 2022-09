Probabili formazioni Rangers-Napoli: chance da titolare per Simeone

Napoli in casa dei Rangers per volare al primo posto solitario nel Gruppo A: Simeone sostituto di Osimhen, Van Bronckhorst si affida a Colak.

Con 24 ore di ritardo sul programma iniziale (in Scozia sono giorni resi frenetici dalla scomparsa della Regina Elisabetta II), Rangers e Napoli sono pronti ad affrontarsi nella seconda giornata della fase a gruppi di Champions League.

I partenopei hanno la ghiotta occasione di portarsi al comando solitario del girone A, complice il successo del Liverpool sull'Ajax, raggiunto a quota 3 punti in classifica proprio dai 'Reds': in caso di colpo grosso a Glasgow gli uomini di Spalletti volerebbero a 6 punti, vetta che sarebbe raggiunta anche con un pareggio.

Un'opportunità unica di dare uno strappo in un raggruppamento sulla carta molto equilibrato, con i Rangers che, almeno al momento, si apprestano a fare da anello debole: guai, però, a sottovalutare gli scozzesi, finalisti perdenti della scorsa Europa League e temibili soprattutto nel loro stadio.

Come noto, della sfida non sarà parte integrante Osimhen, vittima di una lesione di secondo grado al bicipite femorale: il nigeriano sarà sostituito da Giovanni Simeone, all'esordio da titolare con la nuova maglia dopo essersi sbloccato proprio contro il Liverpool al 'Maradona'. Ai lati dell'argentino, nel tridente, spazio per Politano e Kvaratskhelia.

Anguissa e Zielinski scudieri del regista Lobotka, al centro della difesa torna Kim in coppia con Rrahmani. A completare la retroguardia Di Lorenzo a destra e Olivera (in vantaggio su Mario Rui) a sinistra. Meret tra i pali.

Van Bronckhorst col 4-2-3-1: Colak terminale offensivo, supportato da Tillman, Kamara e Kent. Davis e Lundstram a schermare la difesa guidata da Tavernier e a protezione della porta di McGregor.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.