Probabili formazioni Qatar-Ecuador: la prima dei Mondiali, aprono i padroni di casa

I Mondiali si aprono con Qatar-Ecuador: palpabile l'entusiasmo dei padroni di casa, alla prima storica partecipazione alla fase finale.

Quello di un oggi è un giorno destinato a rimanere scolpito per sempre nella storia del Qatar, inteso come nazione: è il giorno della partenza dei Mondiali 2022 con il match inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador, valido per il Gruppo A.

Il Qatar sta vivendo un sogno ad occhi aperti, trattandosi della prima partecipazione in assoluto ad una fase finale del torneo più prestigioso: un traguardo conquistato dal punto di vista burocratico con la chiacchierata assegnazione del 2010, ma frutto anche di un percorso di pregevole natura tecnica che nel 2019 ha portato alla vittoria della Coppa d'Asia.

Nello scenario di Al Khor, il commissario tecnico Sanchez adotterà il consueto 5-3-2, modulo ormai affine alla selezione asiatica: davanti spazio ad Afif e Almoez. Hatem e Al-Haydos (primatista in quanto a presenze) scudieri del regista Boudiaf. Davanti al portiere Al Sheeb una folta linea difensiva composta da cinque elementi.

Alfaro con un tridente che non prevede l'utilizzo del bomber Enner Valencia: Ibarra e Plata a sostegno sugli esterni di Estrada, perno centrale offensivo. Il talento Caicedo è una delle due mezzali, Estupiñán sulla corsia mancina di difesa.

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Ro-Ro, Salman, Al-Rawi, A. Hassan, Amin; Hatem, Boudiaf, Al-Haydos; Almoez, Afif.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Ibarra, Estrada, Plata.