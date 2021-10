Probabili formazioni Porto-Milan: attacco rossonero affidato a Giroud

Il Milan ospite del Porto per la terza gara della fase a gironi di Champions: Dragoes con tante scelte, Ibrahimovic in panchina.

Inizia il ciclo delle "due finali", come le ha definite Rafael Leao, per il Milan di Stefano Pioli in Champion League, impegnato al "do Dragão" contro il Porto di Conceição.

I portoghesi padroni di casa sono terzi nel Gruppo B a 1 punto, conquistato all'esordio contro l'Atletico Madrid: nell'ultimo turno, invece, sconfitta pesante per loro per 1-5 contro il Liverpool.

I rossoneri sono ultimi a 0 punti, a caccia della prima vittoria dopo le ottime prestazioni contro Liverpool e Atletico Madrid, assai sfortunate e concluse entrambe con una sconfitta.

Tutti disponibili per Conceição, che schiera il solito 4-2-3-1 con Diogo Costa in porta, Joao Mario, Pepe, Wendell in difesa, con il ballottaggo Mbemba-Marcano al centro.

A centrocampo Uribe e Sergio Oliveira faranno schermo dietro a Corona, Otavio e Luis Diaz, con Fabio Vieira pronto a scendere in campo tra trequarti e mediana al posto di un elemento tra quelli citati. In avanti l'unica punta sarà Taremi.

Pioli dovrà fare i conti con le solite assenze, a partire dalla porta: tra i pali verrà riconfermato Tatarusanu, in difesa Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria comporranno la linea dei 4.

A centrocampo non ci sarà Kessié, squalificato, mentre Bakayoko andrà in panchina: i titolari dovrebbero essere Bennacer e Tonali, dietro a Saelemaekers, Rafael Leao e uno tra Krunic e Maldini. In avanti Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic in panchina.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Corona, Otavio, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.