Formazioni Panama-Inghilterra: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Obiettivo primo posto per l'Inghilterra nell'ultima partita della fase a gironi contro Panama, già affrontato e travolto nei Mondiali 2018 per 6-1 con tripletta di Kane.

La squadra di Tuchel è reduce dal pareggio deludente col Ghana, ma con 4 punti è già al sicuro e punta al primato. Per Panama le speranze sono invece già finite: anche in caso di vittoria e arrivo a pari punti al terzo posto con la Croazia, i centroamericani rimarrebbero all'ultimo posto per aver perso lo scontro diretto contro i croati.





Tuchel dovrà fare a meno di Rice e James, che non hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Al loro posto spazio per Konsa sulla fascia destra difensiva e Mainoo al fianco di Anderson in mediana. Sulla trequarti conferma per Gordon e Madueke con Bellingham alle spalle di Kane. Sulla fascia sinistra c'è l'ex genoano Spence dal 1'.

Nel 5-4-1 di Panama conferma per Fajardo nel ruolo di unica punta, supportato da Rodriguez e Barcenas sugli esterni. Ancora panchina per l'eroe nazionale Waterman.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Panama-Inghilterra sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 23 italiane al Meadowlands Stadium di East Rutherford.