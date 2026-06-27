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Marco Trombetta

Formazioni Panama-Inghilterra: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Panama vs Inghilterra
Panama
Inghilterra

L'Inghilterra chiude il girone affrontando Panama con l'obiettivo di conquistare il primo posto dopo il passo falso col Ghana. Tuchel dovrà fare però a meno di Rice e James.

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Obiettivo primo posto per l'Inghilterra nell'ultima partita della fase a gironi contro Panama, già affrontato e travolto nei Mondiali 2018 per 6-1 con tripletta di Kane.

La squadra di Tuchel è reduce dal pareggio deludente col Ghana, ma con 4 punti è già al sicuro e punta al primato. Per Panama le speranze sono invece già finite: anche in caso di vittoria e arrivo a pari punti al terzo posto con la Croazia, i centroamericani rimarrebbero all'ultimo posto per aver perso lo scontro diretto contro i croati.


Probabili formazioni Panama - Inghilterra

5-4-1
Panama crest
Panama
PAN
Formazione
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
4-2-3-1
22O. Mosquera16A. Andrade2C. Blackman13J. Ramos3J. Cordoba23A. Murillo6C. Martinez11Y. Barcenas14C. Harvey7J. Rodriguez17J. Fajardo1J. Pickford2E. Konsa5J. Stones6M. Guehi25D. Spence18A. Gordon20N. Madueke16K. Mainoo10J. Bellingham8E. Anderson9H. Kane
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
5-4-1
Panama

Formazione titolare

Inghilterra

Allenatore

  • T. Christiansen
  • T. Tuchel

Tuchel dovrà fare a meno di Rice e James, che non hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Al loro posto spazio per Konsa sulla fascia destra difensiva e Mainoo al fianco di Anderson in mediana. Sulla trequarti conferma per Gordon e Madueke con Bellingham alle spalle di Kane. Sulla fascia sinistra c'è l'ex genoano Spence dal 1'.

Nel 5-4-1 di Panama conferma per Fajardo nel ruolo di unica punta, supportato da Rodriguez e Barcenas sugli esterni. Ancora panchina per l'eroe nazionale Waterman.

Coppa del Mondo
Panama crest
Panama
PAN
Inghilterra crest
Inghilterra
ING

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Panama-Inghilterra sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su Rai Play. Fischio d'inizio alle ore 23 italiane al Meadowlands Stadium di East Rutherford.

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