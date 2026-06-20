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Antonio Torrisi

Formazioni Olanda-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Olanda vs Svezia
Olanda
Svezia

Sfida cruciale nel Girone F: la squadra di Koeman e quella di Potter si affrontano per punti cruciali per la qualificazione ai sedicesimi. Le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e dove vedere la partita.

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Una seconda partita che può dire tantissimo per la composizione dei sedicesimi: Olanda e Svezia si affrontano per punti cruciali in palio nel Girone F.

Probabili formazioni Olanda - Svezia

4-3-3
Olanda crest
Olanda
OLA
Formazione
Svezia crest
Svezia
SVE
3-4-1-2
1B. Verbruggen22D. Dumfries4V. van Dijk15M. van de Ven6J. van Hecke21F. de Jong14T. Reijnders8R. Gravenberch24C. Summerville11C. Gakpo18D. Malen23K. Nordfeldt2G. Lagerbielke3V. Nilsson Lindeloef4I. Hien18Y. Ayari21A. Bernhardsson16J. Karlstroem5G. Gudmundsson10B. Nygren17V. Gyoekeres11A. Elanga
Svezia crest
Svezia
SVE
4-3-3
Olanda

Formazione titolare

Svezia

Allenatore

  • R. Koeman
  • G. Potter

Infortuni e squalifiche

    Dopo il pareggio contro il Giappone, con la doppia beffa per essere andati due volte in vantaggio, con van Dijk e con Summerville, gli Orange di Koeman sfidano la nazionale allenata da Potter, una delle formazioni che più sono apparse in forma all'esordio, visto il 5-1 rifilato alla Tunisia.

    L'Olanda cambia qualcosa in difesa, inserendo Aké dal primo minuto, e riportare Depay titolare al posto di Summerville. La Svezia, invece, con Starfelt a completare la linea difensiva già composta da Hien e Lindelof, mentre davanti Potter opta con l'unica punta Gyokeres supportato da Nygren e Ayari.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del Girone F dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno all'NRG Stadium di Houston. Il fischio d'inizio è alle ore 19:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Olanda-Svezia sulla RAI.

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