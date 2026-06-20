Formazioni Olanda-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Una seconda partita che può dire tantissimo per la composizione dei sedicesimi: Olanda e Svezia si affrontano per punti cruciali in palio nel Girone F.

Dopo il pareggio contro il Giappone, con la doppia beffa per essere andati due volte in vantaggio, con van Dijk e con Summerville, gli Orange di Koeman sfidano la nazionale allenata da Potter, una delle formazioni che più sono apparse in forma all'esordio, visto il 5-1 rifilato alla Tunisia.

L'Olanda cambia qualcosa in difesa, inserendo Aké dal primo minuto, e riportare Depay titolare al posto di Summerville. La Svezia, invece, con Starfelt a completare la linea difensiva già composta da Hien e Lindelof, mentre davanti Potter opta con l'unica punta Gyokeres supportato da Nygren e Ayari.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del Girone F dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno all'NRG Stadium di Houston. Il fischio d'inizio è alle ore 19:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Olanda-Svezia sulla RAI.