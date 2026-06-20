Formazioni Olanda-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Una seconda partita che può dire tantissimo per la composizione dei sedicesimi: Olanda e Svezia si affrontano per punti cruciali in palio nel Girone F.
Probabili formazioni Olanda - Svezia
Formazione titolare
Allenatore
- R. Koeman
- G. Potter
Infortuni e squalifiche
Dopo il pareggio contro il Giappone, con la doppia beffa per essere andati due volte in vantaggio, con van Dijk e con Summerville, gli Orange di Koeman sfidano la nazionale allenata da Potter, una delle formazioni che più sono apparse in forma all'esordio, visto il 5-1 rifilato alla Tunisia.
L'Olanda cambia qualcosa in difesa, inserendo Aké dal primo minuto, e riportare Depay titolare al posto di Summerville. La Svezia, invece, con Starfelt a completare la linea difensiva già composta da Hien e Lindelof, mentre davanti Potter opta con l'unica punta Gyokeres supportato da Nygren e Ayari.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Olanda-Svezia, gara valida per la seconda giornata del Girone F dei Mondiali, si gioca sabato 20 giugno all'NRG Stadium di Houston. Il fischio d'inizio è alle ore 19:00 italiane. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali. Non è invece prevista la diretta in chiaro di Olanda-Svezia sulla RAI.