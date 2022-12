Probabili formazioni Olanda-Stati Uniti: De Ligt in panchina

Al via gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Ad aprire le danze la sfida tra gli 'Oranje' di Van Gaal e gli Stati Uniti di Berhalter.

Non c'è tempo per fermarsi. Dopo la fine della fase a gironi, con le qualificazioni di Corea e Svizzera a completare il quadro, i Mondiali in Qatar entrano nel vivo.

Si apre il sipario sulla fase a eliminazione diretta con la sfida tra l'Olanda di Van Gaal e gli Stati Uniti di Gregg Berhalter, rispettivamente prima nel Gruppo A e seconda nel Gruppo B.

Gli 'Oranje' dovrebbero schierarsi con il solito 3-4-1-2 con Timber, Van Dijk e Aké davanti a Noppert a formare la retroguardia. Ancora panchina per l'ex Juve De Ligt e per l'interista De Vrij. Spazio sulle corsie laterali a Dumfries e Blind, con De Jong e Klaassen in mezzo al campo. In avanti Depay e Bregwijn confermatissimi, con Cody Gakpo ad agire alle loro spalle.

Dall'altra parte, Berhalter disegna gli Stati Uniti con il 4-3-3. Il punto di riferimento in avanti e Sargent, affiancato da Pulisic e Weah. In difesa gioca Dest a destra, con Zimmerman (in vantaggio su Carter-Vicker), Reams e Robinson a completare il reparto, mentre a centrocampo McKennie parte dal 1' con Musah e Adams.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLANDA-STATI UNITI

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, Klaassen, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay.

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Sargent, Weah.