FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SPARTAK MOSCA

Spalletti cambia qualcosa rispetto al campionato: riposo per Anguissa e Osimhen. Lo Spartak si affida a Ponce, passato dalla Roma senza esordire.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.

Primo in campionato, e reduce pure dal preziosissimo pareggio esterno strappato all'esordio a Leicester, il Napoli ospita lo Spartak Mosca con un solo imperativo: conquistare la prima vittoria nel girone di Europa League e proseguire al meglio un avvio di stagione più che positivo.

Se il Napoli ha un punto in classifica, lo Spartak è a quota zero. I russi, che peraltro in campionato sono ottavi con 10 lunghezze di ritardo dalla capolista Zenit, hanno infatti perso in casa la gara d'esordio contro il Legia Varsavia, a sua volta impegnato oggi contro il Leicester.

Un po' di turnover per Spalletti che lascia fuori Ospina, Anguissa e soprattutto Osimhen: al loro posto giocano Meret, Elmas e Petagna. Politano viene preferito a Lozano, regolarmente al suo posto invece Insigne. In difesa si rivede Manolas.

Ponce, ex Roma, guida l'attacco dello Spartak Mosca insieme a Promes e Bakaev. Moses e Ayrton sugli esterni. Difesa a tre composta da Caufriez, Gigot e Dzhikiya.