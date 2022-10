Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: torna Anguissa, Osimhen e Lozano titolari

Gli azzurri cercano la 13esima vittoria consecutiva ospitando gli emiliani: maglia da titolare per Anguissa. Sassuolo con D'Andrea nel tridente.

Il Napoli apre il dodicesimo turno del campionato di Serie A e ospita il Sassuolo con il chiaro intento di rafforzare la propria leadership in campionato.

I partenopei, in vetta a quota 29 punti, vanno alla caccia del tredicesimo successo consecutivo tra campionato e Champions: Spalletti si affida a Osimhen, di nuovo titolare in campionato e affiancato nel tridente da Lozano e Kvaratskhelia. A centrocampo si rivede Anguissa dopo l'infortunio: il camerunense agirà da interno di destra con Lobotka in regia e Zielinski mezzala sinistra. In difesa c'è ancora Juan Jesus al fianco di Kim, mentre i terzini saranno ancora Di Lorenzo e Mario Rui. In porta c'è Meret.

Esame in casa della capolista per il Sassuolo di Dionisi che, in attacco si affida a Pinamonti nel ruolo di riferimento centrale, spalleggiato dal baby D'Andrea (classe 2004) e da Laurienté. A centrocampo, come da copione, giocano Frattesi, Lopez e Thorstvedt. Difesa a quattro con Toljan e Rogerio sui binari laterali e il duo Erlic-Ferrari al centro. A protezione della porta neroverde c'è Consigli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté.