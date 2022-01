Il 2022 è iniziato con i dubbi riguardo la trasferta di Torino, poi effettivamente giocata e pareggiata contro la Juventus. Ora il Napoli torna a casa per sfidare la Sampdoria di D'Aversa, reduce dal k.o contro il Cagliari nel primo incontro del girone di ritorno e del nuovo anno.

Causa k.o contro il team isolano, la Sampdoria è stata nuovamente risucchiata nelle zona calda della classifica. Prova a dare una nuova svolta alla propria stagione il Napoli, considerando come Inter e Milan si allontaino in testa alla graduatoria di Serie A.

Domenichini, in panchina al posto di Spalletti, non cambia visti i tanti indisponibili: Mertens in avanti, supportato da Insigne, Elmas e Politano (Zielinski positivo al Covid). Demme e Lobotka in mediana, tra i pali Ospina sarà difeso da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam.

Nella Sampdoria Caputo o Quagliarella al fianco di Gabbiadini, Askildsen e Thorsby esterni di centrocampo, in mediana il neo acquisto Rincon con Ekdal. In porta Audero, retroguardia composta da Ferrari, Dragusin, Chabot e Augello (o Murru).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Domenichini (Spalletti positivo al Covid).

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Augello; Thorsby, Rincon, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.