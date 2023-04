Probabili formazioni Napoli-Salernitana: Spalletti punta su Osimhen e Kvaratskhelia

Con una vittoria e in caso di mancato successo della Lazio sull'Inter gli azzurri possono festeggiare in anticipo il terzo Scudetto.

Un momento atteso da 33 anni. Napoli e il Napoli possono mettere la parola fine alla rincorsa Scudetto già oggi, in caso la squadra di Spalletti riuscisse a battere la Salernitana e alle 12:30 l'Inter dovesse fermare la Lazio anche soltanto con un pareggio.

Per non rischiare scherzi, gli azzurri puntano tutto sulla formazione titolare. In porta va sempre Meret, schermato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mezzo al campo Lobotka verrà affiancato da Anguissa e Zielinski, mentre in attacco spazio ovviamente a Kvaratskhelia e Elmas a sostegno di Osimhen.

La Salernitana non vuole però passare per vittima sacrificale e per questo motivo Sousa manda in campo i suoi uomini migliori.

Tra i pali il leggendario Ochoa con Lovato-Pirola-HGyomber a comporre il trio di centrali. In attacco Dia agirà da centravanti unico sostenuto da Candreva e Kastanos, mentre in mediana si schiera la linea a quattroc omposta da Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly e Bradaric.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALERNITANA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.