Il posticipo serale vede il Napoli ospita la Roma al 'Maradona': Mourinho rinuncia a Zaniolo, Spalletti con Lozano nel tridente.

Serata di grande calcio al 'Maradona' dove il Napoli, dominatore del campionato, affronta la Roma di Mourinho in un match sempre molto sentito dalle due tifoserie.

Gli azzurri vogliono vincere per mettere un ulteriore tassello nella corsa verso lo Scudetto mentre i giallorossi non possono perdere terreno nella lotta per il quarto posto dopo le vittorie di Inter e Atalanta.

Rosa al completo per Spalletti che ha un unico dubbio tra Lozano, Elmas e Politano con quest'ultimo favorito, sicuri del posto ovviamente Osimhen e il recuperato Kvaratskhelia.

In difesa Rrhamani farà coppia con Kim, Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Mourinho rinuncia al ribelle Zaniolo ma ritrova Lorenzo Pellegrini, titolare accanto a Dybala alle spalle di Abraham.

Per il resto in campo la formazione tipo con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, Zalewski e il rientro di Spinazzola sugli esterni. In mezzo al campo la diga formata da Matic e Cristante.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.