Formazioni Napoli-Real Sociedad: Gattuso cambia poco

Al Napoli basta un punto contro la Real Sociedad per festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: Gattuso con i titolarissimi.

Una notte da non fallire, per onorare al meglio la prima serata di gala allo Stadio Diego Armando Maradona: al manca poco per avere la certezza della qualificazione ai sedicesimi di , esattamente un punto da ottenere stasera contro la .

Non un'impresa impossibile per i ragazzi di Gennaro Gattuso che, nel match d'andata ad esempio, hanno offerto una delle prove migliori per solidità e compattezza dell'intera gestione 'ringhiana': 0-1 con eurogoal di Politano, risultato che stasera andrebbe benissimo se invertito.

Con un successo, infatti, i partenopei sarebbero qualificati con il vantaggio del primo posto, raggiungibile anche con un pareggio, a patto che l'AZ non sconfigga il Rijeka.

Data la circostanza e l'appuntamento a cui rispondere presente ad ogni costo, Gattuso si affiderà all'undici titolare tipo con la sola eccezione di Maksimovic, in tandem con Koulibaly al centro della difesa in sostituzione di Manolas. Assenti Rrahmani e Hysaj, risultati nuovamente positivi al tampone dopo la precedente negativizzazione.

Per il resto zero sorprese: Ospina preferito a Meret, Fabian Ruiz a disposizione e schierabile dal primo minuto al fianco di Bakayoko. Zielinski nella posizione ibrida di trequartista/mezzala, con Lozano anzichè Politano sull'out di destra. A sinistra è intoccabile capitan Insigne, Mertens riferimento del reparto avanzato.

Gli spagnoli non possono contare su tre pezzi grossi come Illarramendi, David Silva e Oyarzabal, nemmeno convocati da Alguacil: Willian José e Januzaj a comporre la coppia d'attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian Josè. All. Alguacil.