Gli azzurri ospitano il Monza nell'esordio stagionale al Maradona: Spalletti conferma il tridente con il georgiano, Osimhen e Lozano.

Il Napoli cerca conferme dopo la vittoria convincente in casa del Verona all'esordio stagionale. Luciano Spalletti sembra intenzionato a puntare nuovamente sul 4-3-3 e sull'undici che si è imposto per 5-2 sui gialloblù.

In porta ancora Meret, in attesa del suo sostituto dal mercato, mentre in difesa la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo bisognerà aspettare per vedere all'opera il nuovo acquisto Ndombele, che potrebbe entrare a partita in corso. Dal 1' partiranno ancora Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Davanti grande attesa per Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, ma per ora fiducia al tridente composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Monza invece insegue i primi tre punti della sua storia in Serie A dopo il ko inaugurale in casa contro il Torino. Stroppa si affida al 3-5-2 con Di Gregorio ancora tra i pali al posto di Cragno e in difesa il trio Marlon-Ranocchia-Pablo Marì.

In mezzo al campo torna a disposizione Machin, ma a giocare nei tre di mezzo dovrebbero essere Filippo Ranocchia, Barberis e Sensi, mentre Birindelli e D'Alessandro saranno esterni. Davanti la coppia Caprari-Petagna, con quest'ultimo arrivato in biancorosso proprio dal Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MONZA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari.