Napoli e Milan si giocano l'accesso alla semifinale di Champions League: Spalletti ritrova Osimhen dal 1' e lancia Ndombele, Giroud ok nei rossoneri.

Napoli o Milan, Milan o Napoli: fuori una. Le due squadre italiane si affrontano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League con l'obiettivo di strappare il pass per la semifinale.

Una storica prima volta per il Napoli, un ritorno alle vecchie abitudini per il Milan che dopo il Real Madrid è il club ad aver vinto più volte il trofeo, ben sette.

I rossoneri partono con un piccolo vantaggio maturato grazie alla vittoria ottenuta nella gara d'andata con goal di Bennacer. Già in campionato, peraltro, il Milan qualche settimana fa ha travolto il Napoli anche al 'Maradona' vincendo addirittura per 0-4.

Spalletti però può sorridere per il recupero di Osimhen, che dopo lo scampolo di partita giocato contro il Verona, torna al centro del tridente completato da Kvaratskhelia e Politano (favorito su Lozano).

Allo stesso tempo il tecnico deve fare i conti con due pesantissime assenze, ovvero quelle di Kim e Anguissa, entrambi squalificati: al loro posto giocheranno Juan Jesus e Ndombele, in vantaggio su Elmas. Per il resto confermati tutti i titolarissimi, con Mario Rui davanti ad Olivera per una maglia a sinistra.

Pochi dubbi invece per Pioli che, dopo il robusto turnover operato a Bologna in campionato, punta sulla formazione tipo. Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez terzini, al centro della difesa l'esperienza di Kjaer con Tomori.

In mezzo al campo Krunic e Tonali, Bennacer nei tre dietro all'unica punta insieme a Rafa Leao e Brahim Diaz. Giroud, non al meglio, è comunque recuperato e sarà regolarmente al suo posto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.